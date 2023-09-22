В Москве завершили строительство Центра фигурного катания Тутберидзе Собянин: в Москве завершили строительство Центра фигурного катания Тутберидзе

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На юго-западе Москвы завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Работы завершены раньше сроков. Градоначальник назвал дворец спорта уникальным и отметил, что у него две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля.

Закончили строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе столицы. Полтора месяца назад приезжал сюда. Уже тогда было понятно — успеем сдать объект быстрее запланированного срока. Строители не подвели, — написал Собянин.

Он отметил, что в спорткомплексе также большое количество залов: десять хореографических, акробатический, два тренажерных и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Есть реабилитационный блок с зоной водных процедур.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России разрешила сменить спортивное гражданство Диане Дэвис и Глебу Смолкину, выступающим дуэтом в танцах на льду. Дэвис, которая является дочерью тренера Этери Тутберидзе, уже имеет гражданство США, Смолкину предстоит получить его до Олимпиады.

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что переход одних из ведущих фигуристов России в другую национальную сборную, как и отъезд любого другого российского спортсмена, является безусловной потерей. По его словам, на фоне санкций Международного олимпийского комитета не так много российских атлетов решают переходить в другие сборные.