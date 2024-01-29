Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Там объяснили, что спортсменка не смогла доказать отсутствия намерения принимать стимулянты. Из-за этого решения Россия будет лишена командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.
Разбирательство по допинг-делу Валиевой шло почти два года. В пробе спортсменки нашли запрещенное вещество триметазидин. Срок ее отстранения от соревнований будет отсчитываться с 25 декабря 2021, когда она сдала пробу.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что Россия сама виновата в допинговом скандале с Валиевой. Парламентарий высказала мнение, что РФ должна была «покрасивее врать» по делу о допинге у спортсменки.
Депутат призвала «работать над собой», а не оглядываться на других, заявляя, что у них тоже допинг. Она полагает, что Россия сама виновата, что позволила другим странам, которые «не любят» россиян, указывать на их ошибки.
В 2022 году Валиева выиграла чемпионат России, а также чемпионат Европы. После этого была Олимпиада. При этом уже на первенстве России в декабре 2023 года Камила выиграла только бронзу, уступив Аделии Петросян и Софье Муравьевой. Среди причин она назвала проблемы с весом и ростом.