Фигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года за допинг

Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press

Камила Валиева

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Там объяснили, что спортсменка не смогла доказать отсутствия намерения принимать стимулянты. Из-за этого решения Россия будет лишена командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Разбирательство по допинг-делу Валиевой шло почти два года. В пробе спортсменки нашли запрещенное вещество триметазидин. Срок ее отстранения от соревнований будет отсчитываться с 25 декабря 2021, когда она сдала пробу.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что Россия сама виновата в допинговом скандале с Валиевой. Парламентарий высказала мнение, что РФ должна была «покрасивее врать» по делу о допинге у спортсменки.

Депутат призвала «работать над собой», а не оглядываться на других, заявляя, что у них тоже допинг. Она полагает, что Россия сама виновата, что позволила другим странам, которые «не любят» россиян, указывать на их ошибки.

В 2022 году Валиева выиграла чемпионат России, а также чемпионат Европы. После этого была Олимпиада. При этом уже на первенстве России в декабре 2023 года Камила выиграла только бронзу, уступив Аделии Петросян и Софье Муравьевой. Среди причин она назвала проблемы с весом и ростом.