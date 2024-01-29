«Дали на всю катушку»: Губерниев оценил приговор Валиевой Губерниев: не стоит ждать у моря погоды после приговора Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камилла Валиева

Не стоит ждать у моря погоды после приговора Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камиллы Валиевой, заявил NEWS.ru спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев. По его словам, МОК с большой долей вероятности поддержит это решение и Россию лишат командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Я не очень понимал разговоров, что нам что-то скостят и так далее. Дали на всю катушку, медали лишат. У моря погоды не ждем, – отметил Губерниев.

CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Там объяснили, что спортсменка не смогла доказать отсутствия намерения принимать стимулянты. Из-за этого решения Россия будет лишена командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Разбирательство по допинг-делу Валиевой шло почти два года. В пробе спортсменки нашли запрещенное вещество триметазидин. Срок ее отстранения от соревнований будет отсчитываться с 25 декабря 2021, когда она сдала пробу.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала дисквалифицировать CAS, который вынес решение по делу Камиллы Валиевой. Она назвала CAS несправедливой и ужасной инстанцией.