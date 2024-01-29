Тарасова призвала дисквалифицировать CAS после приговора Валиевой Тарасова назвала решение CAS по Валиевой ужасным и несправедливым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с NEWS.ru призвала дисквалифицировать Спортивный арбитражный суд (CAS), который вынес решение по делу российской фигуристки Камиллы Валиевой. Она назвала CAS несправедливой и ужасной инстанцией.

Надо бы этот суд до конца его дней дисквалифицировать! Такой несправедливый и такой ужасный. Валиева все-таки одна из лучших в мире, — заявила Тарасова.

CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Там объяснили, что спортсменка не смогла доказать отсутствия намерения принимать стимулянты. Из-за этого решения Россия будет лишена командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Разбирательство по допинг-делу Валиевой шло почти два года. В пробе спортсменки нашли запрещенное вещество триметазидин. Срок ее отстранения от соревнований будет отсчитываться с 25 декабря 2021, когда она сдала пробу.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что Россия сама виновата в допинговом скандале с Валиевой. Парламентарий высказала мнение, что РФ должна была «покрасивее врать» по делу о допинге у спортсменки. Депутат призвала «работать над собой», а не оглядываться на других, заявляя, что у них тоже допинг.