Фигуристка Симонова ударилась головой: потеряла ли память, какой диагноз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На всероссийских соревнованиях «За призы президента Федерации фигурного катания Москвы» 14-летняя фигуристка Мария Симонова упала во время поддержки партнером. Спортсменка сильно ударилась головой. Несмотря на это, она и Мартин Бреславский докатали программу. После этого Симонову госпитализировали и диагностировали у нее сотрясение мозга. Что конкретно произошло на турнире и были ли другие подобные случаи в фигурном катании — в материале NEWS.ru.

Как упала фигуристка Симонова

После падения с поддержки (Симонова находилась на высоте больше роста партнера, при этом Мартин сам тоже упал. — NEWS.ru) Мария сильно ударилась головой, была в некоторой дезориентации, но смогла продолжить выступление. Фигуристы докатали короткую программу на 42,51 балла. Симоновой позвали врачей, которые приняли решение отвезти спортсменку в больницу.

Нина Мозер, генеральный директор федерации фигурного катания Москвы, заявила, что серьезных повреждений у Симоновой врачи не нашли, но исследования продолжаются. Именно поэтому ее оставили в больнице на два дня.

Правда ли, что Симонова потеряла память

«Матч ТВ» сообщал о частичной потере памяти у фигуристки, но тренер фигуристов Бетина Попова опровергла эту информацию.

«Рентген не выявил серьезных последствий падения. Маша уже шутит с партнером, он с ней на связи и очень переживал за нее. Сейчас он находится с нами, в больнице, и ждет Машу после обследования. Видели в лентах новость про ее потерю памяти — с памятью все хорошо. Партнера помнит, тренера помнит, программу помнит, так что все хорошо. Ждем результатов дальнейших обследований, чтобы исключить все риски», — объяснила Попова.

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Симоновой диагностировали небольшое сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб бедра. Уже на следующий день ее перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Фигуристка находится под наблюдением врачей. По их словам, Мария чувствует себя хорошо.

«Два дня Мария будет находиться в медицинской клинике. Ее проверяют, подключены лучшие специалисты Москвы. Идет обследование, медики смотрят за ее состоянием. Состояние у нее стабильное», — рассказала Нина Мозер.

Почему судья не остановил соревнования после падения Симоновой

Если фигурист получает серьезную травму, выполняя сложные элементы, судьи могут остановить соревнования. В остальных случаях спортсмен или тренер самостоятельно принимают решение о продолжение выступления.

«Значит, судьи посчитали, что падение Марии Симоновой было не слишком серьезным, раз они продолжили свое выступление... Падение падению рознь», — прокомментировал ситуацию тренер Александр Жулин.

Рефери всероссийских соревнований «За призы президента Федерации фигурного катания Москвы» Александр Лакерник согласился с мнением Жулина. Судья решил, что фигуристы могут продолжить выступление.

«Да, риск существует. Но давайте не будем вообще стартовать. Риск у любых спортсменов существует с самого начала, еще до старта. И решение рефери — останавливать соревнования или нет. Я принял такое решение», — рассказал Лакерник «РИА Новости».

Из-за чего фигуристки в парном катании теряют зрение и речь

Тяжелые травмы фигуристки-парницы получали и раньше. Экс-партнер Елены Бережной Олег Шляхов оказался слишком близко к спортсменке и ударил ее коньком в висок. Елена даже говорила, что партнер сделал это специально. У Бережной был поврежден речевой центр, она едва не осталась инвалидом.

На этапе Гран-при в Америке в 2005 году Татьяна Тотьмянина упала с поддержки — ее не удержал Максим Маринин. Фигуристка надолго потеряла сознание — судьи сразу остановили выступление. Татьяне диагностировали сотрясение мозга.

Уже завершив спортивную карьеру, фигуристка сильно травмировалась во время шоу «Ледниковый период». Актер Иван Колесников упал во время разворота и порезал коньком колено Татьяны. В результате оказалось, что у фигуристки поврежден мениск.

На Олимпийских играх в Турине китаянка Дань Чжан упала с четверного выброса, сильно ударилась о борт и 10 минут не могла пересилить боль. В конце концов ей это удалось — фигуристка пришла в себя и докатала программу, завоевав серебро Олимпиады.

Ее соотечественница Вэньцзин Суй на тренировке упала с поддержки и временно ослепла на один глаз, а также повредила связки. Потребовалась операция и 10 месяцев на восстановление — некоторое время китаянка передвигалась на инвалидной коляске, а потом заново училась ходить.

Американка Эшли Кейн несколько раз получала серьезные травмы во время выступлений. В 2018 году на турнире в Хорватии во время исполнения поддержки партнер не удержал фигуристку и уронил с высоты двух метров. Кейн ударилась головой и на время потеряла сознание. Партнеру удалось привести ее в чувство. Спортсмены даже закончили программу, но к зрителям Эшли вышла с фиксатором на шее.

Два года назад Кейн упала и ударилась головой после исполнения прыжка. На чемпионате мира фигуристка около минуты не могла подняться, после чего на лед вышли медики и увезли ее на носилках. После падения Эшли обследовали в больнице и выписали той же ночью.

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