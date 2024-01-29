Навка отреагировала на дисквалификацию Камилы Валиевой Татьяна Навка верит в возвращение Валиевой на Олимпиаду после решения CAS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в беседе с корреспондентом NEWS.ru выразила надежду увидеть фигуристку Камилу Валиеву на Олимпиаде. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Конечно, это самый нехороший исход, который мы могли представить. Мне очень жаль. Я желаю ей преодолеть этот ужасный сложный путь. Ей хватит терпения, целеустремленности. Главное — совладать с нервами и идти дальше. У нее вся жизнь впереди и все шансы выступить еще раз на Олимпиаде. Хочется еще раз пожелать ей силы и терпения. Мы будем ждать ее на Играх, а в течение этого времени Камила может рассчитывать на все шоу, которые у меня существуют, — сказала Навка NEWS.ru.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О положительной допинг-пробе Валиевой стало известно на Олимпиаде в Пекине после победы российских фигуристов в командном турнире. МОК отложил вручение медалей до завершения расследования дела Камилы.

Таким образом, Валиева будет лишена всех наград, завоеванных после 25 декабря 2021 года, включая золотую медаль Олимпийских игр. Российская сборная также лишилась золотой медали ОИ-2022 в командных соревнованиях.