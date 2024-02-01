Валиева появилась на публике впервые после дисквалификации Фигуристка Камила Валиева посетила хоккейный матч между ЦСКА и «Торпедо»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Камила Валиева появилась на публике впервые после оглашения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации. Спортсменка посетила хоккейный матч между клубами ЦСКА и «Торпедо», игра закончилась в пользу ЦСКА. Фотографию с Валиевой и тренером Игорем Ларионовым в своем Telegram-канале опубликовал певец Ян Осин.

Сегодня на игру «Торпедо» — ЦСКА приехала наша замечательная фигуристка Камила Валиева. Она поддерживала «Торпедо», а мы все вместе поддержали ее в сложившейся ситуации, — подписал Осин свой пост.

CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе фигуристки, взятой на чемпионате России 25 декабря 2021 года, найдено запрещенное вещество триметазидин.

Спортсменка не смогла доказать отсутствие намерения принимать препарат. Валиеву дисквалифицировали на четыре года, а все ее результаты аннулировали. Из-за этого сборная России лишилась командного золота на Олимпиаде-2022, а сама Камила — золота на чемпионате Европы того же года.