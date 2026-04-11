Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 19:42

«Краш миллионов»: Гуменника поздравили с днем рождения

Российский фигурист Петр Гуменник отметил 24-летие

Петр Гуменник
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский фигурист и участник ОИ-2026 Петр Гуменник отметил день рождения, 11 апреля ему исполнилось 24 года. Фанаты поздравляют фигуриста в соцсетях и желают ему новых спортивных рекордов и крепкого здоровья. Гуменник уже успел собрать внушительную коллекцию наград, став чемпионом России, трехкратным победителем финала Гран-при страны, а также призером юниорского чемпионата мира.

Петя, с днем рождения! Своим сиянием ты согреваешь миллионы сердец по всему миру! — поздравила фигуриста одна из поклонниц.

Сам спортсмен решил отметить день рождения прогулкой по мысу Тобизина и опубликовал снимки оттуда на фоне заката. Он также поблагодарил фанатов за поддержку и поздравления.

Спасибо всем огромное. Очень приятно получать столько поддержки и теплых слов, — написал атлет.

В феврале фигурист в нейтральном статусе представил страну на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В Италии Гуменник поразил судей и зрителей, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков. В его арсенале были четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, тройной тулуп и другие элементы. Это позволило ему занять почетное шестое место.

Спорт
фигуристы
Петр Гуменник
спортсмены
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.