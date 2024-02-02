В допинг-пробе Валиевой нашли анаболик Yle: на решение CAS мог повлиять найденный в пробе Валиевой разрешенный анаболик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой помимо триметазидина были обнаружены ряд разрешенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) веществ, которые могли повлиять на строгость вердикта о ее дисквалификации. В частности, в анализах спортсменки нашли следы L-карнитина, гипоксена и неназванного анаболика, который только планируется запретить.

Как поясняет издание, в таком статусе у организации находится лишь один препарат: экдистерон. Это природный стероид с метаболическим эффектом, который повышает выносливость, сказано в публикации. Отмечается, что все эти препараты могли вызвать у Спортивного арбитражного суда (CAS) подозрения, что и триметазидин попал в организм Валиевой не случайно.

Ранее стало известно, что CAS планирует опубликовать мотивировочную часть решения по допинговому делу Камилы Валиевой в конце следующей недели. Оговаривается, что это произойдет при согласии сторон разбирательства.

CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения от соревнований будет отсчитываться с 25 декабря 2021-го, когда она сдала пробу. Из-за этого решения Россия будет лишена командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Как считает бронзовый призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин, над фигуристкой Камилой Валиевой издевались на протяжении недели во время Олимпиады в Пекине в 2022 году. Он заявил, что спортсменку «просто уничтожали», из-за чего она находилась в потерянном состоянии.