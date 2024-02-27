Дисквалифицированная Валиева нашла себе новое занятие Фигуристка Валиева стала членом жюри высшей лиги КВН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Фигуристка Камила Валиева стала членом жюри на второй игре 1/8 финала Высшей лиги КВН, сообщает ТАСС. Съемки программы прошли в Центральном академическом театре Российской армии.

Отмечается, что ведущим шоу будет Дмитрий Хрусталев. Представляя Валиеву, он отметил, что она «для нас все равно олимпийская чемпионка».

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал все ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года. Фигуристка не имеет права принимать участия в соревнованиях, а также выступать в шоу с государственной поддержкой.

После этого Валиева вышла в свет на церемонии открытия Игры будущего в Казани. Она изначально должна была стать послом турнира, но из-за дисквалификации приняла участие в церемонии открытия в качестве почетного гостя. В телетрансляции было видно, что фигуристка находилась на трибуне для ВИП-гостей рядом с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, стало известно, что Валиева собирается попробовать себя в качестве певицы. 26 апреля, в день ее рождения, выйдет совместный трек с певицей MIA BOYKA. В этот день фигуристке исполнится 18 лет. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова уверена, что у Валиевой есть талант и голос.