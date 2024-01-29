Валиева признана виновной в употреблении допинга. Что это для нее значит?

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Камилла Валиева

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Какие последние новости об этом известны?

Что известно о решении CAS по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд установил, что Камила Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил и не смогла доказать отсутствия намерения принимать допинг.

«На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой от 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями», — говорится в заявлении пресс-службы CAS.

Решение комиссии суда является окончательным, однако стороны в праве подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям. В частности, защита Камилы Валиевой может обратиться с жалобой в случае процессуальных нарушений CAS. В период дисквалификации фигуристка не может принимать в каком-либо качестве участие в спортивных соревнованиях.

Как в России отреагировали на решение CAS

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью NEWS.ru призвала дисквалифицировать CAS после оглашения приговора Валиевой.

«Надо бы этот суд до конца его дней дисквалифицировать! Такой несправедливый и такой ужасный. Она все-таки одна из лучших в мире», — заявила Тарасова.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обратил внимание, что суд не сделал послаблений и вынес наказание для фигуристки «на всю катушку».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

«Я не очень понимал разговоров, что нам что-то скостят и так далее. Дали на всю катушку, медали лишат. У моря погоды не ждем», — сообщил он NEWS.ru.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в беседе с NEWS.ru заявила, что у Камилы Валиевой еще есть шанс принять участие в Олимпиаде и показать свои возможности. Она также отметила, что на время дисквалификации готова предоставить место фигуристке в своих ледовых шоу.

«Я желаю ей преодолеть этот ужасный сложный путь. Ей хватит терпения, целеустремленности. Главное — совладать с нервами и идти дальше. У нее вся жизнь впереди и все шансы выступить еще раз на Олимпиаде. Хочется еще раз пожелать ей силы и терпения. Мы будем ждать ее на Играх, а в течение этого времени Камила может рассчитывать на все шоу, которые у меня существуют», — сказала Навка.

Как ситуация отразится на медалях Олимпиады-2022

Из-за отсутствия решения CAS по делу до сих пор не были утверждены результаты командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, где сборная России с Камилой Валиевой в составе одержала победу.

Результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года CAS не рассматривал, решение примет Международный союз конькобежцев. Вместе с Валиевой золото командного турнира Игр завоевали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Фото: Du Yu/XinHua/Global Look Press Виктория Синицина и Никита Кацалапов на ОИ-2022

Что известно о допинг-скандале с Валиевой

На Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева завоевала командное золото, однако в личном турнире потерпела поражение. Выиграв короткую программу, спортсменка неудачно исполнила произвольную программу и заняла лишь четвертое место. В это же время Валиеву обвинили в употреблении допинга.

В пробе фигуристки, взятой на чемпионате России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, якобы был обнаружен запрещенный в спорте препарат — триметазидин. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) оспаривали в Спортивном арбитражном суде версию о случайном загрязнении допинг-пробы российской фигуристки.

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