Стали известны подробности госпитализации Бари Алибасова с инсультом Сын Бари Алибасова: информация об инсульте у артиста не подтвердилась

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Бари Алибасов

Музыкант Бари Алибасов сейчас находится в больнице, ему провели КТ и другие анализы, рассказал NEWS.ru сын артиста Бари Алибасов-младший. По его словам, врачи не сообщали семье о результатах обследования, поэтому о причинах госпитализации пока ничего неизвестно.

Мой отец сейчас находится в больнице, его доставили туда днем, сделали КТ и другие анализы. Сейчас ждем результатов и прогнозов врачей, — рассказал Алибасов-младший.

Ранее сын музыканта признался, что ничего не знает о госпитализации отца. По его словам, артист и его супруга не подходят к телефону. Он добавил, что в настоящий момент находится в Калининграде, однако планировал лететь в Москву первым рейсом.

Сегодня днем, 25 февраля, Telegram-канал 112 сообщил, что основателя группы «На-На» Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию одной из столичных клиник. По данным канала, медики диагностировали 76-летнему артисту инсульт. Авторы утверждают, что продюсер почувствовал себя плохо днем. По информации канала, ему потребовалась экстренная помощь докторов, в момент госпитализации Алибасов находился в состоянии оглушения.

До этого в Сети появилась информация о госпитализации юмориста Евгения Петросяна. По словам его друга Георгия Терикова, артист поскользнулся на льду. В связи с этим Петросяну должны сделать операцию. При этом он успокоил поклонников, уточнив, что жизни юмориста ничего не угрожает.