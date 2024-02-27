Стало известно о реакции бывшей жены Алибасова на его госпитализацию Федосеева-Шукшина готова отдать пенсию на помощь Алибасову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидия Федосеева-Шукшина

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина готова пожертвовать часть своей пенсии на лечение бывшего мужа, продюсера Бари Алибасова, сообщила изданию PROZvezd адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник. Экс-супруги не общались после судов по разделу имущества.

Лидия Николаевна, как истинная христианка, жалеет его. Она сказала, что готова пожертвовать часть своей пенсии, чтобы оплатить медикаментозное лечение, которое требуется Алибасову в данный момент. Если в его окружении, конечно, не найдется средств на покупку необходимых лекарств, — сказала Вербицкая-Линник.

25 февраля Алибасов был экстренно госпитализирован в Москве. Подозрение на инсульт у шоумена не подтвердилось, медики диагностировали гипертонический криз.

Ранее сын продюсера рассказал о том, что новая жена 76-летнего Бари Алибасова следит за его здоровьем. Елена Калинина была помощницей шоумена и, по словам сына, «два года выхаживала» создателя группы «На-На» после тяжелой травмы позвоночника.

Ранее в Сети появились сообщения, что у Алибасова обнаружили опухоль. Отмечалось, что продюсер жаловался на сильные боли в интимном месте и после обследования врачи нашли сантиметровую кисту в области органа репродуктивной системы. Однако позднее Алибасов прокомментировал информацию о «серьезном» диагнозе и назвал ее «ерундой». Артист заявил, что действительно часто посещает врачей, но это связано с возрастными изменениями.