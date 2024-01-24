«Она классная»: сын Алибасова рассказал, как нашел отцу седьмую жену Сын Алибасова признался в любви к седьмой жене отца

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бари Алибасов

Сын продюсера Бари Алибасов — младший заявил, что сам выбрал помощницу Елену Калинину своему 76-летнему отцу, на которой тот женился, пишет «Газета.Ru». По словам мужчины, медсестра из Донбасса «выхаживала» создателя группы «На-на» два года, после чего он смог вернуться к полноценной жизни. Алибасов-младший назвал Калинину классной и признался в любви к ней.

Я Лену отобрал лично, 200 человек собеседования проходили на то, чтобы работать с отцом, но самой профессиональной оказалась Лена. Сейчас он разговаривает, поет, танцует, уже не на коляске, все с ним отлично. Поэтому фундамент этих отношений великолепный и прекрасный. Я ее люблю, она классная, помогла мне отца спасти, — поделился Алибасов-младший.

Сын продюсера также заявил, что ему неважно, искренние ли чувства испытывает новая избранница к его отцу. По словам Алибасова-младшего, он спокойно отнесется к желанию отца переписать имущество на седьмую жену.

В случае с Леной мне даже, если честно, плевать, искренние эмоции у нее или неискренние. Она для меня очень близкий человек в любом случае, вне зависимости от количества корысти в этом всем. Но самое главное, что, если он даже захочет все переписать и отдать, — это будет его желание, — подчеркнул мужчина.

Ранее Алибасов опроверг слухи об обнаруженной у него доброкачественной опухоли предстательной железы и планах удалить ее. Он подчеркнул, что появившаяся до этого информация о серьезном диагнозе — «ерунда». Алибасов отметил, что действительно часто посещает врачей, но это связано с возрастными изменениями.