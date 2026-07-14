Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 05:20

Россиянам назвали обязательную процедуру перед ноской новой одежды

Биолог Лялина: стирка новой одежды очищает ее от промышленных химикатов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Стирка новой одежды очищает ее от промышленных химикатов, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, также этот процесс необходим для защиты от возможных инфекций. Эксперт отметила, что покупатель никогда не может знать точно, как именно перемещалась одежда до того, как попала в руки, на каких складах и в каких условиях она хранилась.

Ткани, из которых сделана одежда, проходят интенсивную промышленную обработку и покраску. В ходе процедуры используются агрессивные химические вещества, в том числе формальдегиды. Белые ткани отбеливают с помощью хлорки и перекиси водорода. На хлопковой одежде могут оставаться даже пестициды. Кроме того, неизвестно, как она перемещалась, на каких складах и в каких условиях хранилась одежда, в чьих руках она побывала. Были ли здоровы продавец и многочисленные покупатели, которые ощупывали или примеряли вещь до вас. Поэтому обязательно стирайте новую вещь. Так вы обезопасите себя и от инфекционных заболеваний, и от воздействия агрессивных химических веществ, — пояснила Лялина.

Ранее сообщалось, что за январь — май 2026 года поставки одежды из Соединенных Штатов в Россию увеличились более чем вдвое. За первые пять месяцев ее экспорт вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма поставок составила $22,1 млн (1,69 млрд рублей).

Здоровье
россияне
биологи
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев объяснил, зачем ЕС конфликтует с Россией
Названы преимущества азиатских направлений для отдыха перед европейскими
«Не случайность»: в Госдуме увидели раскол в НАТО из-за помощи Украине
В России нашли способ ускорить капремонт после ЧП
Иран ударил базе США в Бахрейне
Сорвали работу операторов дронов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 14 июля
Депутат рассказал, кому положены накопления умершего родственника
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 июля
Что будет, если вместо 95-го залить 92-й бензин: можно ли их смешивать
Юрист объяснил, за какие нарушения грозит штраф при учебной езде на машине
США разместили более 50 тыс. военных на Ближнем Востоке
Бойцы ВС РФ уничтожили немецкий Leopard в Сумской области
Россиянам рассказали, как часто нужно проходить диспансеризацию
У берегов Мексики произошло ощутимое землетрясение
«Думали, что там свои»: разведчик рассказал о глупой ошибке командования ВСУ
Россиянам назвали обязательную процедуру перед ноской новой одежды
В Госдуме предложили полностью компенсировать ЖКХ одной категории граждан
«Это безумие»: в ЕС испытали шок после позора Каллас с российской рыбой
Российские дипломаты простились с участником встречи на Эльбе
Артиллерия ВС РФ сорвала работу украинских операторов беспилотников
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.