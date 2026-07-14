Россиянам назвали обязательную процедуру перед ноской новой одежды

Стирка новой одежды очищает ее от промышленных химикатов, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, также этот процесс необходим для защиты от возможных инфекций. Эксперт отметила, что покупатель никогда не может знать точно, как именно перемещалась одежда до того, как попала в руки, на каких складах и в каких условиях она хранилась.

Ткани, из которых сделана одежда, проходят интенсивную промышленную обработку и покраску. В ходе процедуры используются агрессивные химические вещества, в том числе формальдегиды. Белые ткани отбеливают с помощью хлорки и перекиси водорода. На хлопковой одежде могут оставаться даже пестициды. Кроме того, неизвестно, как она перемещалась, на каких складах и в каких условиях хранилась одежда, в чьих руках она побывала. Были ли здоровы продавец и многочисленные покупатели, которые ощупывали или примеряли вещь до вас. Поэтому обязательно стирайте новую вещь. Так вы обезопасите себя и от инфекционных заболеваний, и от воздействия агрессивных химических веществ, — пояснила Лялина.

Ранее сообщалось, что за январь — май 2026 года поставки одежды из Соединенных Штатов в Россию увеличились более чем вдвое. За первые пять месяцев ее экспорт вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма поставок составила $22,1 млн (1,69 млрд рублей).