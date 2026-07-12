Стало известно, во сколько раз увеличился импорт одежды из США в Россию

Стало известно, во сколько раз увеличился импорт одежды из США в Россию Поставки одежды из США в Россию выросли более чем в два раза

Поставки одежды из Соединенных Штатов в Россию увеличились более чем вдвое за январь — май 2026 года, передает РИА Новости, основываясь на данных американской статслужбы. За первые пять месяцев экспорт одежды из США в РФ вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма поставок составила $22,1 млн (1,69 млрд рублей).

В мае сумма импорта американской одежды в Россию составила $3,96 млн (303,48 млн рублей) — это в 1,6 раза больше, чем в 2025 году. Большим спросом пользуется повседневная женская одежда (платья, пиджаки, брюки), сумма которой доходит до $9,2 млн (705,27 млн рублей). Поставка аксессуаров — $4,6 млн (352,64 млн рублей).

Экспорт маек и фуфаек вырос в 2,1 раза, а кардиганы и свитера стали появляться реже. Их поставка уменьшилась на 8%, сказано в материале.

Ранее стало известно о росте импорта иномарок в Россию, который увеличился на 25%. С января по июнь 2026 года в Российскую Федерацию было ввезено 186,3 тыс. новых машин.

До этого аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал страны, которые могут поставить топливо в Россию. Среди них оказались Китай и Индия. При этом у КНР есть избыточные мощности по производству бензина.