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14 июля 2026 в 05:52

США разместили более 50 тыс. военных на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Численность американских военнослужащих, находящихся сейчас на Ближнем Востоке, превысила 50 тыс. человек, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕNТCОМ). В ведомстве отметили, что военные сохраняют «бдительность».

В СЕNТCОМ не уточнили дополнительные детали о составе группировки. До этого американские военные впервые применили в боевых условиях безэкипажные катера-камикадзе, атаковав ими объекты инфраструктуры в иранском городе Бандар-Аббас. Там указали, что Иран утратил возможность наносить удары по коммерческим судам.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США, несмотря на обмен ударами, уже проиграли в противостоянии с Ираном. По мнению эксперта, американский президент Дональд Трамп оказался в тупике перед выборами в конгресс.

Кроме того, иранское Министерство иностранных дел заявило, что любое участие третьих стран в агрессии против Тегерана сделает их законными мишенями для ответных действий. Заявление последовало после шестичасовой атаки США на Исламскую Республику.

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