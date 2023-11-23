Алибасов опроверг слухи о серьезном диагнозе Продюсер Алибасов опроверг слухи об обнаруженной у него опухоли

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Бари Алибасов

Продюсер и музыкант Бари Алибасов опроверг слухи об обнаруженной у него доброкачественной опухоли предстательной железы и планах удалить ее. В разговоре с KP.RU он подчеркнул, что появившаяся до этого информация о серьезном диагнозе — «ерунда». Алибасов отметил, что действительно часто посещает врачей, но это связано с возрастными изменениями.

Ерунду пишут. Сколько мне лет? Много, поэтому постоянно хожу по врачам и что-то лечу. У нас самые лучшие доктора! — рассказал продюсер.

Алибасов рассказал изданию, что собирался выходить на прогулку с собакой, когда ему позвонил корреспондент. С продюсером также находится сиделка Елена Калинина, переехавшая в Москву из Донецка. Она занимается уборкой, приготовлением пищи, оплатой коммунальных счетов и следит за состоянием здоровья музыканта.

Сын Алибасова ранее не смог подтвердить или опровергнуть информацию об обнаружении у артиста опухоли. Алибасов-младший признался, что последние два месяца не занимался здоровьем отца по его же просьбе. Это произошло после последней операции, через которую шоумен прошел два месяца назад.

До этого ряд Telegram-каналов сообщил, что у продюсера обнаружили опухоль в виде кисты в репродуктивных органах. Также сообщалось, что Алибасова ждет операция.