SHOT: у Бари Алибасова нашли опухоль

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бари Алибасов

Telegram-канал SHOT сообщил, что у продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова обнаружена опухоль. По информации канала, в ближайшее время ему проведут срочную операцию.

Как передает SHOT, музыкант в последнее время жаловался на сильные боли в интимном месте и после обследования врачи нашли сантиметровую кисту в области органа репродуктивной системы. По сведениям канала, предварительно, опухоль доброкачественная, однако медики приняли решение об экстренной операции, чтобы исключить риски.

Ранее сын основателя «На-На» сообщил, что его отец перенес очередную операцию на позвоночнике. Алибасов-младший рассказал, что врачи прооперировали позвонок, который неправильно сросся после перелома в 2021 году. По его словам, после отравления средством для чистки труб «Крот», у продюсера начались проблемы с восприятием, из-за чего он принял окно за концертную площадку, на которую решил выбежать. В результате Алибасов упал с третьего этажа, сломал ногу и повредил позвоночник.

Алибасов-младший также сообщал, что после инцидента с «Кротом» помимо проблем с памятью у отца наблюдается сужение пищевода. Он подчеркнул, что продюсер устал посещать врачей за последние четыре года, поэтому не хочет заниматься своим здоровьем.