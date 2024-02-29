Сегодня, 29 февраля, сильных геомагнитных возмущений на Земле не ожидается, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра магнитные бури?
Что известно о магнитных бурях 29 февраля и 1 марта
По информации ученых, сегодня в течение дня уровень геомагнитных колебаний достигнет показателя Kp 2, что говорит о полном магнитосферном штиле.
«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%», — сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований
Ученые из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») отметили, что сегодня и завтра геомагнитное поле будет находиться в спокойном состоянии, но ожидаются вспышки на Солнце.
«Вспышечная солнечная активность: 29 февраля — 01 марта умеренная. Ожидаются вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле: 29 февраля — 01 марта спокойное. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — рассказали специалисты ФГБУ «ИПГ».
Как магнитные бури влияют на здоровье
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев объяснил, что геомагнитные возмущения, или магнитные бури, оказывают влияние на здоровье человека, так как процессы, происходящие в нервной системе, связаны с электрическими импульсами.
«Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо, наоборот, сильнее. Так же и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. <...> По этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость», — заявил медик.
Еделев рекомендует во время геоударов больше отдыхать и воздержаться от физических нагрузок, а также занятий спортом. Особенно это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский в комментарии NEWS.ru объяснил, что у всех людей недомогания в период магнитных бурь проявляются по-разному, но особенно плохо чувствуют себя пациенты с симптомами гипертонического криза.
«Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — сказал он.
Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru рассказала, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, однако страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно проявить осторожность.
«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила она.
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