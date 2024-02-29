Магнитные бури сегодня, 29 февраля: что завтра, кто в зоне риска, прогноз

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Сегодня, 29 февраля, сильных геомагнитных возмущений на Земле не ожидается, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра магнитные бури?

Что известно о магнитных бурях 29 февраля и 1 марта

По информации ученых, сегодня в течение дня уровень геомагнитных колебаний достигнет показателя Kp 2, что говорит о полном магнитосферном штиле.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%», — сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований

Ученые из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») отметили, что сегодня и завтра геомагнитное поле будет находиться в спокойном состоянии, но ожидаются вспышки на Солнце.

«Вспышечная солнечная активность: 29 февраля — 01 марта умеренная. Ожидаются вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле: 29 февраля — 01 марта спокойное. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — рассказали специалисты ФГБУ «ИПГ».

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Как магнитные бури влияют на здоровье

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев объяснил, что геомагнитные возмущения, или магнитные бури, оказывают влияние на здоровье человека, так как процессы, происходящие в нервной системе, связаны с электрическими импульсами.

«Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо, наоборот, сильнее. Так же и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. <...> По этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость», — заявил медик.

Еделев рекомендует во время геоударов больше отдыхать и воздержаться от физических нагрузок, а также занятий спортом. Особенно это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский в комментарии NEWS.ru объяснил, что у всех людей недомогания в период магнитных бурь проявляются по-разному, но особенно плохо чувствуют себя пациенты с симптомами гипертонического криза.

«Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — сказал он.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru рассказала, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, однако страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно проявить осторожность.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила она.

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