Украина, рождение дочери, съемки в кино: как живет актер Павел Трубинер

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Павел Трубинер

Павел Трубинер — российский актер театра и кино, получивший известность благодаря ролям в фильмах «Знак судьбы», «Жаркий лед», где он исполнил главные роли. Какие последние новости известны об артисте?

Чем известен Трубинер

Павел Трубинер родился 20 ноября 1976 года в Москве. В 1995 году окончил Российскую академию театрального искусства (ГИТИС). После этого несколько лет работал в компьютерной торговле, а также был менеджером футбольной детской команды.

В 2004 году дебютировал в кино, сыграв роль лейтенанта в дежурной части в сериале «Солдаты». Первую большую роль получил в 2005 году в телесериале Алексея Луканева «Плюс бесконечность». В 2007 году обрел популярность благодаря роли в сериале «Частный заказ». В дальнейшем он сыграл в таких кинокартинах, как: «Жизнь на двоих», «Небо в огне», «Земский доктор» и в рейтинговом сериале «Дневник доктора Зайцевой».

В 2017-м Трубинер появился в драматической картине по мотивам реальных событий 2014 года «Крым» с Романом Курцыным и Евгенией Лаповой. В настоящее время фильмография артиста насчитывает более 100 работ.

Что известно о личной жизни актера

Трубинер был женат на спортсменке Ольге Мухортовой, которая стала чемпионкой мира в 1966 в пятиборье. В браке родились двое сыновей: Павел и Александр.

Со второй женой, актрисой театра «Сатирикон» и режиссером Юлией Мельниковой, артист познакомился в 2010 году. 1 ноября 2016 года у них родилась дочь, которую супруги назвали Лизой.

Также он выкладывает в социальных сетях фотографии своей семьи, радуя поклонников.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Павел Трубинер, его супруга актриса Юлия Мельникова и дочь

Трубинер и черный список Украины

В ноябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского актера Павла Трубинера в черный список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

В интервью «Газете.Ru» он признался, что на его карьере или жизни такое решение властей Украины никак не сказалось.

«Статус мне никак не мешает, у меня нет недвижимости на Украине. А сейчас мы все не можем ее посещать. Я Украину очень люблю, мои предки из Запорожья. К сожалению, так сложилось, что пока мы не можем туда попасть», — рассказал он.

Чем сейчас занимается актер

Павел Трубинер в 47 лет продолжает сниматься в российском кино. В 2023 году он появился в сериалах «Операция „Престол“» и «Банда „ЗИГ ЗАГ“». 23 февраля текущего года состоялась премьера ленты «Зло», в которой артист сыграл одну из главных ролей. Также он задействован в проектах «Столыпин» и «Здесь все свои», которые на данный момент находятся на стадии производства.

Помимо съемок в кино, Павел Трубинер гастролирует по России со спектаклями «Счастье у каждого свое» и «Любимая женщина Дон Жуана».

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