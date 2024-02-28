Погода в Москве и СПб завтра, 29 февраля: что будет послезавтра, прогноз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 29 февраля температура воздуха в Москве опустится до минус 8 градусов, рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru. Какая погода прогнозируется в Москве и Санкт-Петербурге в четверг и пятницу?

Погода в Москве и Подмосковье 29 февраля и 1 марта

По словам синоптика, этой ночью жителей столицы ожидает морозная и облачная погода без осадков.

«В ночь на 29 февраля температура опустится до минус 8 градусов. В четверг москвичей ожидают небольшие изменения погоды. На смену солнечной погоде придет облачная, без каких-либо значимых осадков», — рассказал Шувалов.

Специалист отметил, что температура воздуха днем поднимется до 1–3 градусов тепла. При этом подобная ситуация продлится и до конца этой недели, а в воскресенье, 3 марта, распогодится и будет очень много солнца.

По данным центра «Фобос», в Москве 1 марта на фоне повышенного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер южный умеренный.

По данным центра «Фобос», в Подмосковье 29 февраля будет переменная облачность. Днем — от плюс 1 до плюс 3 градусов. Ветер южный умеренный. Давление немного выше нормы. 1 марта в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и местами дымка. Ночью и днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер южный умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге 29 февраля и 1 марта

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что с завтрашнего дня антициклон устойчиво начнет определять погоду по всему региону и ожидается повышение температур.

«Хотя в нашем регионе пасмурно и очень тихо, атмосферное давление продолжает расти и уже превышает норму. Сегодня оно еще существенно меняться не должно, но уже с завтрашнего дня антициклон устойчиво начнет определять погоду по всему региону. Антициклон должен изменить погоду, это не только то, что будет сухо, но рассчитываем на прояснения в облаках, а они уже создадут условия для значительного суточного хода температуры воздуха. В ночные часы надо ждать температуру ниже 0 градусов даже в Санкт-Петербурге, а днем прогрев воздуха будет заметнее, и максимальные температуры в начале марта ожидаются до 3–6 градусов тепла», — рассказал метеоролог.

Он отметил, что в начале следующей недели в Петербург вновь вернутся отрицательные температуры.

«Уже на следующей неделе должно начаться похолодание, а по срокам его начала еще определимся», — резюмировал Колесов.

По данным «Фобоса», в Ленинградской области 29 февраля ожидается переменная облачность. Днем — от плюс 1 до плюс 3 градусов. Ветер слабый. Давление немного выше нормы.

1 марта в течение суток на фоне повышенного давления прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем — от плюс 1 до плюс 3 градусов. Ветер южный умеренный.

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