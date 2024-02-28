«Солнца будет много»: синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель Синоптик Шувалов: март в Москве будет солнечным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Март в Москве начнется с облачной плюсовой погоды, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Однако, по его словам, к концу недели распогодится и будет много солнца.

В ночь на 29 февраля температура опустится до минус 8 градусов. В четверг москвичей ожидают небольшие изменения погоды. На смену солнечной погоде придет облачная, без каких-либо значимых осадков, — отметил Шувалов.

По его словам, температура при этом увеличится и ночью столбики термометров повысятся до нуля. Вместе с этим дневная температура останется практически прежней и составит 1–3 градуса тепла. Шувалов подчеркнул, что такая же погода сохранится и в выходные дни.

В воскресенье распогодится, солнца будет много, — добавил синоптик.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что снег в Москве растает только в апреле. Синоптик подчеркнула, что в первые дни марта сугробы все еще будут оставаться внушительными, при этом сильных осадков пока не ожидается. По ее словам, на данный момент высота снежного покрова почти вдвое больше нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также подчеркнул, что в Москве средней датой схода снежного покрова является первая декада апреля.