Стало известно, когда в Москве может растаять снег Синоптик Позднякова: снег в Москве растает только в апреле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снег в Москве растает только в апреле, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В беседе с KP.RU синоптик подчеркнула, что в первые дни марта сугробы все еще будут оставаться внушительными, при этом сильных осадков пока что не ожидается. По ее словам, на данный момент высота снежного покрова почти вдвое больше нормы.

Снега в Москве много, на главной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова 62 см, почти вдвое больше нормы. <...> Сугробы за ближайшую неделю чуть-чуть уменьшатся. <...> Сильных снегопадов не будет, так что сугробы хотя бы не вырастут. Но в первые дни марта они точно еще будут очень внушительными. Хорошо если растают к 5 апреля! — рассказала метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также подчеркнул, что в Москве средней датой схода снежного покрова является первая декада апреля. При этом он отметил, что почти рекордная масса снега вряд ли даст прогреться земле. По его словам, даже при самом ярком солнце лучи будут отражаться от поверхности и никак не повлияют на температуру воздуха.

Позднякова ранее предупредила, что последние числа февраля и начало марта в Москве будут прохладными, а на дорогах ожидается гололед. По ее словам, в среднем с 25 по 29 февраля температура воздуха будет от 0 до +2 градусов, а ночью будет опускаться до минус 4 градусов.