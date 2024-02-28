Гостям «Золотого Граммофона» выдали «компромат» на SHAMAN «Страсти»: журналистам вручили «компромат» на SHAMAN на «Золотом Граммофоне»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Издание «Страсти» сообщило, что журналистам раздали «компромат» на певца SHAMAN во время музыкальной премии «Золотой Граммофон», которая прошла в Санкт-Петербурге. По информации издания, представители прессы получили подборку высказываний лидера группы «Земляне» и владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева, в которых он критикует артиста.

По информации «Страсти», в одном из материалов Киселев обвинил SHAMAN в неискренности. Издание сообщает, что владелец РМГ рассказал о случае на ВДНХ, когда певец исполнял гимн России вместе с приглашенными из новых регионов детьми.

Одно из многих подтверждений — для исполнения гимна на ВДНХ вместе с SHAMAN были приглашены дети из новых регионов России. Они на морозе старались, пели. Но на федеральном телеканале их голоса затерли, остался только SHAMAN и пара стоящих рядом артисток, — сообщают «Страсти».

Шоумен Стас Барецкий ранее заявил, что SHAMAN подкупает своей яркостью, но ему стоило бы переключиться с поп-музыки. Он считает, что певцу необходимо сосредоточиться на патриотической теме. По его мнению, некоторые россияне негативно относятся к артисту из-за его нарядов. Но при этом, как отметил Барецкий, SHAMAN считают честным и его имидж ничем не испорчен.