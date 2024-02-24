Стало известно, за что в России любят и ненавидят SHAMAN Барецкий допустил раздражение россиян певцом SHAMAN из-за его нарядов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN подкупает своей яркостью, однако ему стоило бы переключиться с поп-музыки, заявил шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru. Он считает, что артист должен сосредоточиться на патриотической теме.

SHAMAN яркий человек, хороший, свой голос, свои песни. Выстрелил, ведет себя прилично. Кто-то его ненавидит. Скорее всего, из-за его нарядов. Это уже вопрос вкуса, не нравится — не смотри, не слушай. Его считают честным, имидж у него не испорчен ничем. Соответственно, он имеет право на лидерство на эстраде. Это хорошо, лидеры нужны. Они как паровозы, тянущие поезд вперед, — сказал он.

Вместе с тем Барецкий отметил, что вопросы относительно репертуара у него остаются. По словам шоумена, артист исполняет поп-песни, как «Киркоров на минималках», и ему следовало бы поменять жанр.

К нему есть претензии — он пытается попсовые песни петь какие-то... Я бы хотел от SHAMAN слышать патриотическую лирику, а не когда он стоит в окружении красивых девушек, изображая Киркорова на минималках. А патриотическая лирика, любовь к Родине — это неисчерпаемый источник вдохновения, — пояснил он.

Барецкий также заявил, что Анастасия Ивлеева осознала свою ошибку, связанную с организацией «голой» вечеринки, и раскаялась. Он признался, что разговаривал со знаменитостью после возникшего скандала. В ходе беседы она сказала, что была неправа. Вместе с тем шоумен добавил, что Ивлеева словила звездную болезнь, как это бывает со слабыми духом людьми.