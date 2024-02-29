Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 29 февраля, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале продемонстрировала кадры, как панда Катюша пыталась сбежать от сотрудников учреждения. Какие еще последние новости известны о животном сегодня, 29 февраля?

Как Катюша смогла «сбежать»

На опубликованном видео запечатлено, как маленькая панда пыталась убежать от киперов, когда они меняли воду в поилке. Катюша побежала к вольеру, где находилась ее мама Диндин, перебралась через препятствие, которое было у нее на пути, но дальше идти она отказалась.

«Караул! Побег! Сбежала, пока киперы меняли воду в поилке. Все помнит, где есть место для побега. Ну умна, ну умна наша Катюша», — подписала кадры руководитель столичного зоопарка.

Также Акулова показала момент, когда Катюша находится в крайне спокойном состоянии и занимается своими делами. На кадрах видеозаписи маленькое животное лежит под своей лестницей и грызет игрушку, иногда помогая себе задними лапами, не обращая внимания на оператора.

«Сегодня Катюша на редкость спокойная, притаилась под лесенкой и играет», — уточнила генеральный директор Московского зоопарка.

Подписчики Акуловой в комментариях обратили внимание, что Катюша ведет себя так спокойно после того, как мама Диндин провела с ней «воспитательный процесс», когда она не слушалась и бегала по вольеру.

«Маманя вчера все доходчиво объяснила, как должна вести себя порядочная панда»;

«Конечно! Вчера мама-то вон как повоспитывала! Прям от души и по-русски. Кто сказал, что панда — китайский медведик?»;

«Очень интересно, это после вчерашней ссоры с мамой она теперь так полеживает?»;

«Такая милая малышка! И очень умненькая! Хорошо ухаживают — вот и результат!» — писали пользователи Сети.

Могут ли посетители зоопарка увидеть Катюшу

В пресс-службе Московского зоопарка NEWS.ru объяснили, что сейчас доступ к панде закрыт, потому что многое зависит от готовности животного выйти к людям.

Один из сотрудников столичного зоопарка отметил, что, перед тем как Катюшу покажут посетителям, будет организовано отдельное мероприятие.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru предположил, что Катюшу не показывают посетителям, потому что сотрудники зоопарка переживают за ее здоровье.

«Я не думаю, что ее скрывают. Просто ветеринарные службы должны следить за здоровьем новорожденных [животных], необычных для наших климатических условий. <...> Врачи просто перестраховываются, чтобы избежать стресса и инфекций. <...> Лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорится», — пояснил он.

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