Как и где можно посмотреть на панду Катюшу в Москве, когда ее увезут из РФ

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала очередные кадры, как панда Диндин играет со своей дочкой Катюшей. Когда можно будет увидеть вживую маленькое животное в зоосаде?

Как Диндин развлекает малышку-панду

Акулова в своем Telegram-канале продемонстрировала кадры, где Катюша играет с игрушкой, а Диндин не выпускает ее из своих объятий.

«Мама пришла развлекать дочку, Катюша очень энергичная», — подписала видео директор Московского зоопарка.

Также Акулова показала, как маленькая панда развлекает сама себя, когда мамы нет рядом. Катюша катает по полу игрушку и энергично бегает за ней.

«Катюшка умеет развлекать себя», — сказала руководитель зоосада.

Как и где можно увидеть панду Катюшу

В пресс-службе Московского зоопарка NEWS.ru рассказали, что в настоящее время доступ к животному пока закрыт для всех, в том числе для журналистов. По словам представителей зоосада, неизвестно, когда можно будет вживую увидеть Катюшу, потому что многое также зависит от ее готовности выйти к людям.

В справочной службе учреждения пояснили, что панду пока не выпускают, потому что «мама учит ее выходить в вольер».

Один из сотрудников столичного зоопарка отметил, что перед тем как Катюшу покажут посетителям, будет организовано отдельное мероприятие.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru предположил, что Катюшу не показывают посетителям, потому что сотрудники зоопарка переживают за ее здоровье.

«Я не думаю, что ее скрывают. Просто ветеринарные службы должны следить за здоровьем новорожденных [животных], необычных для наших климатических условий. <...> Врачи просто перестраховываются, чтобы избежать стресса и инфекций. <...> Лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорится», — сказал он.

Также специалист подчеркнул, что маленькую панду не стоит выпускать в большой вольер, пока не наступит теплая погода.

Фото: t.me/svetlanaakulova1 Катюша

Когда панду Катюшу могут увезти из России

Все панды мира принадлежат Китаю, но Пекин с 1984 года передает зарубежным государствам животных в аренду. Этот инструмент публичной дипломатии, применяемый Китаем для налаживания отношений с иностранными государствами, называют панда-дипломатией.

По достижении примерно 15-летнего возраста бамбуковых медведей могут отправить обратно в Поднебесную. Например, в феврале 2023 года в Пекине заявили, что КНР забирает домой двух медведей, которых в 2011 году передал в аренду зоопарку в Шотландии.

В ноябре 2023 стало известно, что панды из зоопарка Вашингтона, округ Колумбия, покинут США, поскольку Китай не стал продлевать договор, в соответствии с которым панды жили в Штатах, и решил забрать животных.

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