Филипп Киркоров: последние новости 29 февраля, смена имиджа, новые шоу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров сменил имидж и вернулся на телевидение после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, в каких шоу он примет участие в ближайшее время?

Почему Киркоров сменил имидж

Профайлер Денис Давыдов объяснил, что новый образ Филиппа Киркорова психологически продуман и подтверждает контекст высказываний «время размышлять и делать выводы». По его мнению, для поп-короля важна внешняя оценка его усилий, это совпадает с любовью артиста к переменам и экспериментам.

«Крой, стиль и цвет одежды всегда воздействуют на неосознанном уровне на окружающих. Плюс Киркоров человек, для которого важно привлекать внимание, важна внешняя оценка его усилий, и все это совпадает с любовью к переменам и экспериментам. Данный образ, психологически продуманный, подтверждает контекст высказываний „время размышлять и делать выводы“», — сказал эксперт NEWS.ru.

Давыдов также подчеркнул, что внешний вид певца редко бывает случайным.

«Черный цвет — это желание контролировать себя и создать имидж авторитетного и дисциплинированного человека. Сочетание черного с белым — сегодня нет полутонов и недосказанности, все четко и ясно: ты или на стороне добра, или стороне зла», — добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Какие шоу с Киркоровым покажут в ближайшее время

На канале ТНТ 10 марта состоится премьера реалити-шоу «Сокровище императора», одним из участников которого стал Филипп Киркоров.

Помимо этого, на НТВ была показана реклама программы «Звезды» с ведущим Азаматом Мусагалиевым. За звание самой смешной звезды России будут бороться Филипп Киркоров, Александр Ревва, Марина Федункив, Алексей Чумаков, Дмитрий Маликов, Джиган, Денис Дорохов, Мигель и другие.

«Всего будет 10 участников, каждый из них вносит 2 млн рублей в общий призовой фонд, таким образом, главный приз составит 20 млн рублей, большая часть которого будет потрачена в благотворительных целях», — сообщается на сайте НТВ.

Также 24 февраля Киркоров появился в шоу «Конфетка» ТНТ, спев в дуэте с народным артистом России Николаем Басковым.

Кроме того, исполнитель остался в жюри шоу «Маска». Премьера пятого сезона состоялась 18 февраля на канале НТВ.

Как Киркорова вернули в «Золотой Граммофон»

Филипп Киркоров был ведущим премии «Золотой Граммофон». Мероприятие прошло 25 февраля в Санкт-Петербурге.

После скандала с поп-королем из-за его участия в «голой» вечеринке организаторы концерта убрали его из афиш. При этом его фамилия сохранялась на цифровых афишах шоу, появившихся в Сети 27 декабря.

Киркоров не только вел мероприятие, но и открыл его композицией «Я вновь хочу увидеть Ленинград». Певец пояснил, что эта песня была написана болгарским композитором почти полвека назад и посвящена Северной столице, с которой он связывает важные этапы своей карьеры.

«Болгария подарила мне жизнь, Россия дала творческую жизнь», — сказал Киркоров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Какие новые санкции могли ввести против Киркорова

Журналист Ольга Скабеева сообщила, что США могли ввести санкции против Филиппа Киркорова. По ее словам, под ограничения со стороны Вашингтона также попал Николай Басков.

«Помощник Байдена по нацбезопасности Джон Салливан наконец-то на брифинге честно признался, что экономика России остается устойчивой, несмотря на 18 500 ограничений. Но Вашингтон и союзники не сдаются. Накануне Запад обновил список новых ограничений, наложенных Европой, Штатами, Австралией, Канадой... Запретили в Америке Баскова, запретили Киркорова за совсем небольшой концертик в городе Горловка», — заявила телеведущая в эфире программы «60 минут».

В США у Киркорова есть недвижимость — вилла в Майами.

Ранее Министерство внутренних дел Австралии ввело санкции против нескольких российских артистов, среди которых также оказался Киркоров.

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