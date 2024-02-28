Валиева в КВН, Хайдаров и скандалы, Киркоров в черном: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Фигуристка Камила Валиева решила заняться юмором, звездный хирург Тимур Хайдаров высказался о смерти продюсера Петра Гаврилова после операции, певец Филипп Киркоров предстал перед публикой в новом образе — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Чем Валиева займется на время дисквалификации

Валиева стала членом жюри на второй игре 1/8 финала Высшей лиги КВН. Съемки программы прошли в Центральном академическом Театре Российской Армии. Ведущим шоу будет Дмитрий Хрусталев. Представляя Валиеву, он отметил, что она «для нас все равно олимпийская чемпионка».

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за допинга и аннулировал все ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года. Фигуристка не имеет права принимать участие в соревнованиях, а также выступать в шоу с государственной поддержкой.

Валиева озвучивала три версии попадания запрещенного препарата в ее организм. Соответствующий материал был размещен 7 февраля на сайте Спортивного арбитражного суда. По мнению спортсменки, триметазидин мог оказаться в ее крови после того, как она пообедала у дедушки, из-за загрязненной добавки или саботажа. Фигуристка не исключила, что кто-то из спортсменов подсыпал допинг в ее еду на чемпионате России.

Ранее Валиева вышла в свет на церемонии открытия Игр будущего в Казани. Она изначально должна была стать послом турнира, но из-за дисквалификации приняла участие в церемонии открытия в качестве почетного гостя. Фигуристка находилась на трибуне для ВИП-гостей рядом с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Валиева собирается попробовать себя в качестве певицы. 26 апреля, в день ее рождения, выйдет совместный трек с певицей MIA BOYKA. В этот день фигуристке исполнится 18 лет. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что у Валиевой есть талант и голос.

Хореограф, продюсер и постановщик ледовых спектаклей Илья Авербух предположил в разговоре с журналистами Sport24, что участие Валиевой в ледовых шоу после дисквалификации навредит спортсменке.

«До сих пор никто не понимает точных правил. На данный момент возможное участие Камилы в шоу, скорее всего, может навредить ей. Пока нет никакого понимания, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Знаю, что на данный момент Валиева нигде не выступает», — сказал Авербух .

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

Причастен ли Хайдаров к смерти продюсера Гаврилова?

Пластический хирург Тимур Хайдаров изначально опроверг сообщения о том, что продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов умер в его клинике. Он отметил, что в IQ Plastique не проводят операции по резекции желудка, после которой скончался Гаврилов.

«Я такие операции не выполняю и отношения к таким операциям не имею. Распространять информацию о пациентах я не могу. Могу сказать, что в нашей клинике никто не умирал», — рассказал Хайдаров.

По данным телеканала РЕН ТВ, операцию продюсеру провели 17 февраля. Спустя три дня Гаврилов приехал в IQ Plastique на еще одну процедуру, но оттуда его перенаправили в другую больницу.

Telegram-канал Mash сообщил, что Гаврилову провели желудочное шунтирование, после чего он впал в кому и умер. Предварительной причиной смерти является заражение крови. По данным канала, до этого бизнесмен жаловался на тяжесть при дыхании, а также на боль в области груди и живота.

Родные Гаврилова винят в случившемся врачей клиники Хайдарова. Следственный комитет проводит проверку по статье об оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности и повлекших смерть человека. Врачам клиники может грозить шесть лет колонии.

Позже Хайдаров подтвердил, что операцию Гаврилову делал врач клиники IQ Plastique Илья Елагин. По его словам, за плечами специалиста более 300 тысяч подобных хирургических вмешательств. Затем Хайдаров сообщил, что был знаком с умершим и чувствует полную ответственность за случившееся.

«Выполнена была лапароскопия, были поставлены дренажи в брюшную полость, и на следующий день пациент начал отмечать улучшение состояния. Но буквально ночью ему опять стало плохо», — рассказал Хайдаров.

Между тем адвокат Александр Добровинский заявил, что происходящее является попыткой очернить репутацию Хайдарова.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Тимур Хайдаров

Почему Киркоров резко сменил имидж?

Новый образ народного артиста РФ Филиппа Киркорова психологически продуман и подтверждает контекст высказываний «время размышлять и делать выводы», объяснил NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его словам, для артиста важна внешняя оценка его усилий, это совпадает с любовью к переменам и экспериментам.

«Крой, стиль и цвет одежды всегда воздействуют на неосознанном уровне на окружающих. Плюс Киркоров человек, для которого важно привлекать внимание, важна внешняя оценка его усилий, и все это совпадает с любовью к переменам и экспериментам», — сказал эксперт.

По его словам, внешний вид Киркорова крайне редко бывает случайным. Давыдов выделяет три основных повода для перемены: с помощью одежды изменить свое внутреннее состояние и добавить спокойствия, защищенности и эмоций; транслировать внутреннее состояние зрителю — я изменился, контролирую себя, пришло время для размышлений, а не для праздников; создавать заранее придуманный образ для ТВ-программы, концерта, шоу или интервью.

«Черный цвет — это желание контролировать себя и создать имидж авторитетного и дисциплинированного человека. Сочетание черного с белым — сегодня нет полутонов и недосказанности, все четко и ясно: ты или на стороне добра или зла», — пояснил Давыдов.

Фото: Пресс-служба НТВ Филипп Киркоров

Эксперт обратил внимание и на строгий костюм, который говорит о стремлении к стабильности, уверенности в себе, добавляет статус человека, который не бросает слов на ветер. Контрастная смена основных оттенков в одежде и стрижке усиливает серьезность посыла: «я вижу себя сейчас так и хочу, чтобы меня так воспринимали и другие», заключил профайлер.

Ранее певец Николай Басков пошутил про новый образ Киркорова в эфире музыкального шоу «Конфетка» на ТНТ. Артист обратил внимание на окрашенные в пепельный цвет волосы Киркорова и предложил коллеге по сцене перепеть его песню с фразой «Натуральный седой».

Киркоров ранее провел музыкальную премию «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге. Кроме того, в ближайшее время на федеральном ТВ выйдут в эфир несколько программ с участием поп-короля.

На канале ТНТ 10 марта стартует реалити-шоу «Сокровище императора», одним из участников которого стал Киркоров.

По словам гендиректора телеканала Тины Канделаки, впервые за долгие годы поп-король «согласился быть в команде».

«Филипп Киркоров всегда соло, потому что Филипп Киркоров как явление. И вот впервые за долгие годы он согласился побыть в команде. Я считаю, что зритель должен посмотреть на Киркорова в Китае, потому что он никогда не видел Киркорова, когда он часть команды, когда он борется не за себя, а за других. Как выяснилось, Киркоров умеет бороться за других, жертвовать, быть товарищем, бороться в коллективе, в том числе за тех, кто его команда», — рассказала она.

Давыдов заявил, что идеальными для певца могли бы стать телевизионные проекты, связанные с эмоциями, мистикой и путешествиями. В своих оценках он опирается на предпочтения самого артиста. В первую очередь, считает он, Киркорову подошли бы передачи с выраженными эмоциональными качелями, где присутствуют гнев и крики.

«Эмоциональные качели — от эмоций гнева и крика до эмотивности и внимания к конкретному человеку. Это «Адский шеф», «Новые пацанки», «Последний герой», «Дом-2», «Сокровища императора», — отметил эксперт.

Также, по его словам, Киркоров хорошо смотрелся бы в проектах, где можно подчеркнуть внимание к нему. Это «Погода» на любом канале, «Утро России», «Музыкальный киоск» или «Утренняя почта», а также «Малахов/Киркоров». Также ему бы подошло участие в музыкальных шоу, например «Дуэты» и «Голос».

«Скорее всего, с точки зрения формата Киркорова не возьмут в наставники, но с точки зрения профессионала-экспериментатора, эксперта, который мог бы помочь в карьере, получилось бы не хуже, чем у других», — считает Давыдов.

Как человеку, верящему в мистику и знаки, ему могла бы быть интересна «Битва экстрасенсов», сказал эксперт. Также певцу подошел бы познавательный «Галилео» и агрессивно блогерский формат, содержащий вопросы героям из шоу-бизнеса, — на вечеринках, в студии, на концертах, красной дорожке, а также в радиоэфире.

«И специально сделанный формат под Филиппа — программа „Качество жизни“. Это о здоровье, путешествиях, технологиях и моде! Тут, мне кажется, Киркоров был бы в своей стихии. Главное, чтобы речь не шла о выживании на 10 тысяч рублей в неделю», — подытожил Давыдов.

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