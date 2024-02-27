Хайдаров опроверг слухи о смерти продюсера Гаврилова в его клинике

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тимур Хайдаров

Пластический хирург Тимур Хайдаров опроверг в комментарии РЕН ТВ сообщения о том, что продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов умер именно в его клинике. Он заверил, что в IQ Plastique не проводят операции по резекции желудка, от которой скончался Гаврилов.

Я такие операции не выполняю и отношения к таким операциям не имею. Распространять информацию о пациентах я не могу. Могу сказать, что в нашей клинике никто не умирал, — рассказал Хайдаров.

По данным телеканала, операцию продюсеру провели 17 февраля, спустя три дня Гаврилов приехал в IQ Plastique уже на другую процедуру, но оттуда его перенаправили в другую больницу. Адвокат Александр Добровинский заявил, что происходящее является попыткой очернить репутацию Хайдарова.

Telegram-канал Mash сообщил, что Гаврилову провели желудочное шунтирование, но вскоре он впал в кому, предварительной причиной смерти стало заражение крови. По данным канала, до этого бизнесмен жаловался на тяжесть при дыхании, а также боль в области груди и живота, родные Гаврилова винят в случившемся врачей клиники Хайдарова.