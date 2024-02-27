ТНТ добрался до очередного советского фильма: чего бояться россиянам

Фото: Global Look Press

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая

Телеканал ТНТ анонсировал работу над новым новогодним ремейком советского фильма. Какую картину решили переснять к 2025 году, кто в ней сыграет?

Какой ремейк снимет ТНТ к 2025 году

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки на пресс-бранче объявила, что следующий новогодний фильм канала будет пародией на комедию «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Премьера ленты состоится 31 декабря 2024 года.

Решение вновь обратиться к советской классике Канделаки объяснила успехом двух предыдущих ремейков. По словам телеведущей, в 2022 году ТНТ выпустил «СамоИронию судьбы», благодаря чему добился «прекрасного результата, как аудиторного, так и экономического». В 2023 году, как отметила Канделаки, каналу удалось прийти к «невероятному результату» из-за выхода ремейка «Иван Васильевич меняет всё!».

«В этом году перед нами стоит задача снова превзойти самих себя. Поэтому не сомневайтесь: третьему фильму быть, и он обязательно вас удивит», — приводит слова Канделаки РБК Life.

Директор ТНТ отметила, что над ремейком будут работать авторы предыдущих новогодних проектов. Речь идет о режиссерах Мише Семичеве и Романе Киме, а также о креативных продюсерах Андрее Шелкове и Максиме Ткаченко. Актерский состав ремейка Канделаки не раскрыла.

В январе издание «АиФ» сообщало, что ТНТ может снять пародию на «Джентльменов удачи».

Фото: «Premier» Кадр из фильма «СамоИрония судьбы!»

Какой новогодний ремейк делал ТНТ в 2024 году

В ремейке комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» были задействованы более 70 отечественных селебрити. Образ Шурика воплотил Демис Карибидис, супругой ученого Зиной стала Марина Кравец. Ивана Васильевича и управдома Буншу сыграл Тимур Батрутдинов, его жену — Ольга Бузова. Максим Лагашкин примерил образ мошенника Милославского, а Павел Деревянко стал режиссером Якиным.

Изначально в фильме должны были появиться народный артист России Филипп Киркоров (роль российского императора Петра I) и певица Анна Асти (роль куклы Барби). Однако из-за участия в «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, зрители этих звезд в финальной версии картины не увидели.

Вместо Киркорова в комедии «Иван Васильевич меняет всё!» сыграл актер Никита Кологривый, знакомый зрителям по роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер исполнил роль Людовика XVI, в репликах которого было много отсылок к нашумевшей драме Жоры Крыжовникова. Анну Асти заменила ее коллега Клава Кока.

Какие отзывы были об «Иван Васильевич меняет всё!»

Пародийная картина от ТНТ получила смешанные отзывы со стороны кинокритиков и зрителей. В большинстве своем россияне негативно отнеслись к выходу нового «Ивана Васильевича». Сравнивая ленту с классикой советского кино, многие зрители сошлись во мнении, что делать пародию на фильм Гайдая не следовало, ведь она изначально была обречена на провал.

Кинокритик Роман Григорьев заявлял, что авторам ремейков советских мультфильмов и киноклассики «хочется забинтовать руки». Эксперт признался в отсутствии желания посещать такие фильмы в кино, чтобы не портить впечатления, которые сформировались еще в детстве.

В то же время некоторым зрителям ремейк ТНТ понравился. Пользователи Сети отметили, что «Иван Васильевич меняет все!» не претендует на оригинал, а отдает дань уважения классике Гайдая.

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