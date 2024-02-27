«Не могу ее ослушаться»: кто главный в доме у Маргариты Симоньян?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор Russia Today рассказала о порядках в своей семье. Кого не может ослушаться Маргарита Симоньян, какие у нее отношения с мужем, что за книгу она написала и чего хочет от президента России Владимира Путина?

Кто главный в доме у Маргариты Симоньян

В передаче «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1» главный редактор RT рассказала, что с радостью спешит после работы домой, потому что ее там ждет большая семья.

«Мы живем вместе с обеими нашими мамами, с моей сестрой, ее мужем, ее детьми, нашими детьми, с двоюродной тетей, которая осталась одна, и еще кучей народу. У нас нет помощников. У нас просто огромная семья, и мы безмерно счастливы», — объявила журналистка.

По словам Симоньян, в ее доме приняты «традиционные» порядки. Например, в плане отношения к старшим: своей свекрови, армянской актрисе Лауре Геворкян, Маргарита никогда не противоречит.

«Просто я так воспитана, Тигран (супруг Тигран Кеосаян. — NEWS.ru) так воспитан. Я не могу ослушаться свекровь. Если ей что-то не нравится, я этого больше не делаю. Она скажет: „Это платье не носи“. Я не ношу. Выхожу утром, она говорит: „Марго, ты пойдешь в этом в эфир? Нет!“. Хорошо, иду переодеваюсь», — рассказала она.

Какие отношения у Симоньян с мужем

Как пишет StarHit, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян вместе с 2012 года, однако официально оформили отношения лишь в 2022-м. По ее словам, с мужем у них полное взаимопонимание.

«Он не может повысить на меня голос, потому что просто невозможно. Ну как это? Во-первых, даже не представляю, как я отреагирую. Мне кажется, я онемею. Во-вторых, он этого не сделает — зачем? Я не могу позволить себе его обмануть, например, сказать, что я там, а на самом деле не там. Это простые правила, по которым живут нормальные люди», — поделилась Симоньян в передаче «Жизнь и судьба».

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян

Что за роман написала Симоньян

В передаче Бориса Корчевникова журналистка рассказала, что «сделала самый серьезный шаг в своей жизни — написала роман». По словам Симоньян, эта книга — про западные ценности, «когда людям уже запрещено быть такими, какими создал их Бог».

Роман еще не закончен, он находится в стадии завершения и называется «В начале было слово. В конце будет цифра».

«Россия остается тихой гаванью для традиционного человека. К какому мы привыкли», — отменила журналистка.

Название «В начале было слово. В конце будет цифра» полностью повторяет заглавие книги российского ученого-экономиста Валентина Катасонова, изданной в 2019 году. Как пишет сайт издательства «Лабиринт», в книге автор описывает наступление новой эпохи «цифровой цивилизации», «цифрократии», которая противостоит Слову как символу христианства и Священного Писания. Симоньян ранее неоднократно пользовалась этой формулировкой, например, в ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» в мае 2021 года. Тогда она привела в качестве примера «цифрократии» координацию протестов в Белоруссии, которую осуществлял Роман Протасевич через Telegram.

Чего Симоньян хочет от Путина

В беседе с «360» главред RT рассказала, чего ожидает от послания Владимира Путина Федеральному собранию, которое должно состояться 29 февраля.

«Что я хотела бы услышать? Конечно, мы хотели бы услышать, когда мы возьмем Одессу. Это безусловно. Мы все хотели бы услышать. Я хотела бы услышать, когда и каким образом наши военные <...> будут получать достойные деньги. Что и когда мы собираемся сделать для возвращения в страну русских, застрявших <...> в странах ближнего и дальнего зарубежья», — перечислила свои пожелания Симоньян.

По ее словам, она хотела бы, чтобы Путин рассказал, когда Россия сможет стать «светлым градом на холме», каким когда-то были США.

«У нас есть исторический шанс стать [градом на холме] для миллионов людей по всему миру — за счет этого поднять и свою демографию, свою экономику — для тех людей, кто не готов отказываться от своей нормальности в угоду новой религии элгэбэтэшной (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru). <...> Это то, что мне интересно», — объявила Симоньян.

Читайте также:

Симоньян и Канделаки высказались о крушении Ил-76 под Белгородом

«Тепленькая пошла»: Симоньян о реакции западных СМИ на смерть Навального

На что РФ будет жить в ближайшие 6 лет, как победит в СВО: Путин даст ответ