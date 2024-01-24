Симоньян и Канделаки высказались о крушении Ил-76 под Белгородом Симоньян: самолет Ил-76 с пленными ВСУ под Белгородом сбила Украина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тина Канделаки

Главред RT Маргарита Симоньян заявила в своем Telegram-канале, что российский военный самолет Ил-76 с пленными украинскими солдатами в Белгородской области был сбит ВСУ. Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки также отметила в своем Telegram-канале, что членами экипажа и сопровождающими были россияне. МО РФ эту информацию не комментировало.

Самолет и экипаж — наши. Пленные — их. Сбили — они. Остальная инфа — от лукавого, — написала Симоньян.

Канделаки в свою очередь призвала дождаться более подробной информации о произошедшем. Она призвала не поддаваться эмоциям и дождаться «холодных фактов».

Похоже, украинский режим окончательно сошел с ума. Сбили самолет с собственными военнопленными под Белгородом. <...> Режим [президента Украины Владимира] Зеленского решил забить последний гвоздь в крышку собственного гроба, — написала Канделаки.

В Минобороны РФ сообщили, что Ил-76 потерпел крушение при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

СМИ публиковали видео, на котором, предположительно, показан момент падения военного самолета под Белгородом. Telegram-канал Baza сообщил, что обломки Ил-76 разбросало на несколько километров, некоторые его фрагменты упали на участки местных жителей.