Baza: обломки рухнувшего под Белгородом Ил-76 упали на участки жителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что осколки военного самолета Ил-76, который потерпел крушение под Белгородом, разбросало на пять километров, некоторые его части упали на участки местных жителей. По информации канала, спасателям пока не разрешают собирать обломки.

Как пишет канал, на месте происшествия работают сотрудники военной полиции. Канал уточняет, что в ближайших к месту падения домах выбиты окна, несколько жителей сообщили, что у них во дворах лежат куски металла.

До этого появилось видео предположительно момента падения в Белгородской области военного самолета Ил-76. На кадрах видно, как борт стремительно теряет высоту, после чего происходит взрыв.

В то же время украинские СМИ, в частности РБК-Украина, сообщают, что российский военный самолет Ил-76 сбили Вооруженные силы Украины. По информации источника издания в войсках, борт мог перевозить ракеты и комплексы C-300, но этот факт уже опровергло Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве заявили, что на борту самолета 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины. Также в самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. К месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.