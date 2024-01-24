РБК-Украина: российский военный самолет под Белгородом был сбит ВСУ

Фото: МО Украины

РБК-Украина сообщает, что российский военный самолет Ил-76 в Белгородской области сбили Вооруженные силы Украины. По информации источника издания в войсках, борт мог перевозить ракеты и комплексы C-300, но этот факт уже опровергло Министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что на борту потерпевшего крушение в Белгородской области Ил-76 находились 65 пленных бойцов ВСУ. Также в самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. К месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.

Ранее в сети появились кадры, предположительно, момента падения самолета. На них видно, как борт стремительно теряет высоту, после чего происходит взрыв. Сообщалось, что место крушения оцепили военные, обломки самолета разлетелись на несколько километров.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе, не уточнив подробности. Подробную информацию он пообещал дать позже, отметив, что выехал на место происшествия.

Незадолго до сообщений о ЧП в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. В администрации города призвали жителей по возможности не покидать дома и не подходить к окнам. Глава региона подтвердил информацию и посоветовал горожанам укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой, так как они защищены сплошными стенами.