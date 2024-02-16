«Тепленькая пошла»: Симоньян о реакции западных СМИ на смерть Навального Симоньян высмеяла реакцию западных СМИ на смерть Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Оппозиционера Алексея Навального давно забыли, убивать его не было никакого смысла, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Так она прокомментировала в своем Telegram-канале публикации «буржуйских СМИ» о политическом характере смерти оппозиционера. Журналистка отметила, что это выгодно не России, а «противоположным силам».

Тепленькая пошла по буржуйским СМИ. Я ждала, кто первый заявит «политикал ассассинейшн» (политическое убийство. — NEWS.ru). Гардиан (The Guardian. — NEWS.ru) вроде первый. Но «Оскар» все равно отправляется в Латвию — их презик объявил аж «бруталли мердерд» (жестоко убит. — NEWS.ru), — написала она.

Симоньян добавила, что даже не желает объяснять, почему смерть Навального не выгодна России, особенно перед выборами президента РФ. По ее мнению, про политика в стране уже давно забыли.

Чего объяснять-то, когда они и так все это прекрасно знают, — добавила она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть оппозиционера Алексея Навального саморазоблачительна. Она обращает внимание, что обвинения в адрес России появились раньше результатов судмедэкспертизы.