Захарова объяснила моментальную реакцию стран НАТО на смерть Навального Захарова: реакция стран НАТО на смерть Навального саморазоблачительна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть оппозиционера Алексея Навального саморазоблачительна, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обращает внимание, что обвинения в адрес России появились раньше результатов судмедэкспертизы.

Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы, — написала дипломат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ФСИН занимается всеми проверками после смерти Навального в исправительной колонии в ЯНАО. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он добавил, что российский лидер проинформирован о смерти политика. В то же время Telegram-канал RIA_Kremlinpool сообщил, что президент России Владимир Путин готовится выступить с заявлением.

О смерти осужденного оппозиционера сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. По данным судмедэкспертов, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.