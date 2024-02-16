Названа предположительная причина смерти Навального RT: причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Причиной смерти оппозиционера Алексея Навального стал оторвавшийся тромб, сообщает RT со ссылкой на заключения судмедэкспертов. Источники канала рассказали, что он почувствовал себя плохо после прогулки.

Отмечается, что медики пытались реанимировать Навального, но не смогли. Он отбывал наказание в исправительной колонии № 3 «Полярный волк».

О том, что осужденный оппозиционер скончался в исправительной колонии, ранее сообщила пресс-служба Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки он потерял сознание.

В январе стало известно, что Алексея Навального в 25-й раз отправили в штрафной изолятор. По словам соратников оппозиционера, причиной водворения политика в ШИЗО стало то, что он «неправильно представился». Как отмечается в сообщении, Навального отправили в штрафной изолятор на 10 суток.

До этого Навальный впервые почти за три недели вышел на связь и подтвердил, что его этапировали в ИК-3 в ЯНАО, известную как «Полярный волк». Он написал, что он «новый Дед Мороз», поскольку у него есть борода, тулуп и шапка-ушанка. По его словам, в новом месте отбывания срока всегда темно и из-за климатических особенностей региона дневного света практически нет.