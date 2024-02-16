Алексей Навальный скончался в ИК-3 «Полярный волк»

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Алексей Навальный

Осужденный оппозиционер Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк», сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказания по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание.

16.02.2024 в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала «112», судмедэксперты установили, что у Навального оторвался тромб. Медики пытались реанимировать осужденного, но он скончался, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что Навального в 25-й раз отправили в штрафной изолятор. По некоторым данным, причиной его водворения в ШИЗО стало то, что он «неправильно представился». Оппозиционер провел в штрафном изоляторе 10 суток. Суммарный срок, который он проводил в ШИЗО за время отбывания наказания, составил 283 дня.