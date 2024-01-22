Навального в 25-й раз отправили в ШИЗО

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционера Алексея Навального в 25-й раз отправили в штрафной изолятор, сообщили его соратники в Telegram-канале. По их словам, причиной водворения политика в ШИЗО стало то, что он «неправильно представился».

Как отмечается в сообщении, Навального отправили в штрафной изолятор на 10 суток. Суммарный срок, который он проведет в ШИЗО, составит 283 дня.

Ранее Навальный впервые почти за три недели вышел на связь и подтвердил, что его этапировали в ИК-3 в ЯНАО, известную как «Полярный волк». Он написал, что он «новый Дед Мороз», поскольку у него есть борода, тулуп и шапка-ушанка. По его словам, в новом месте отбывания срока всегда темно, из-за климатических особенностей региона дневного света практически нет.

Оппозиционер также обратился к россиянам с поздравлениями с Новым годом. Навальный признался, что скучает по семье, друзьям и коллегам, и призвал граждан оставаться хорошими и честными людьми.

До этого Навальный сообщил, что против него возбудили новое уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Сам политик назвал эти новости «грустными, смешными и абсурдными». Он добавил, что против него раз в три месяца возбуждают новые дела. Он отметил, что ни один осужденный, который провел более года в одиночной камере, не жил столь «насыщенной общественно-политической жизнью».