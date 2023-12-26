«Я ваш новый Дед Мороз»: Навальный вышел на связь из «Полярного волка» Навальный назвал себя Дедом Морозом после этапирования в ИК-3 в ЯНАО

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный впервые вышел на связь после этапирования в ИК-3 в ЯНАО, известную как «Полярный волк». В своем Telegram-канале политик написал, что он «новый дед Мороз», ведь у него есть борода, тулуп и шапка-ушанка.

Я ваш новый Дед Мороз. Ну а что? У меня есть тулуп, шапка-ушанка, скоро мне дадут валенки, за 20 дней этапа у меня отросла борода. Оленей, правда, нет, но есть огромные пушистые очень красивые овчарки. А главное, живу я теперь за полярным кругом. В поселке Харп на Ямале. Ближайший город носит красивое название Лабытнанги, — поделился Навальный.

Он отметил, что в новом месте отбывания срока всегда темно, дневного света практически нет из-за климатических особенностей региона. Навальный признался, что 20 дней этапа его утомили, однако он сохранил отличное настроение. Он также поздравил всех с наступающими новогодними праздниками.

Местонахождение Навального ранее подтвердил председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Данила Гонтарь. В беседе с РИА Новости он уточнил, что оппозиционера действительно перевели в ИК-3 в Харпе.

Ранее Навальный сообщил, что против него возбудили новое уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Сам политик назвал эти новости «грустными, смешными и абсурдными». Он добавил, что против него раз в три месяца возбуждают новые дела. Он отметил, что ни один осужденный, который провел более года в одиночной камере, не жил столь «насыщенной общественно-политической жизнью».