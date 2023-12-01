Против Навального возбудили новое уголовное дело Алексей Навальный сообщил, что против него возбудили дело о вандализме

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Блогер и политик Алексей Навальный в своем Telegram-канале сообщил, что против него возбудили новое уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Сам политик назвал эти новости «грустными, смешными и абсурдными».

Уж не знаю даже, каким словом назвать мои очередные новости. Грустные, смешные или абсурдные. <...> Разворачиваю письмо из ГСУ СК: «Сообщаю, что в отношении вас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ. Два эпизода», — написал Навальный.

Политик добавил, что против него раз в три месяца возбуждают новые дела. Он отметил, что ни один осужденный, который провел более года в одиночной камере, не жил столь «насыщенной общественно-политической жизнью».

Ранее Навальный рассказал, что перестал получать письма от своей супруги Юлии. По его словам, администрация ИК-6 не передает ему сообщения от жены из-за содержащихся в них «признаков приготовления к преступлению».

Также стало известно, что Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла адвокатов Навального в реестр террористов и экстремистов. Они были арестованы Басманным судом Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Юристам грозит от двух до шести лет лишения свободы.