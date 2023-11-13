В письмах к Навальному нашли «признаки приготовления к преступлению» Навальный сообщил, что тюремная цензура не пропускает письма от жены

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Алексей Навальный

Политик Алексей Навальный в своем Telegram-канале сообщил, что перестал получать письма от своей супруги Юлии. По его словам, администрация ИК-6 перестала передавать ему весточки от жены из-за содержащихся в них «признаков приготовления к преступлению».

Уже просто ежедневно администрация уведомляет меня о том, что очередное письмо Навальной Ю. Б. не может быть мне вручено и изъято цензурой, так как в нем содержатся признаки приготовления к преступлению. Все последние письма постигла такая участь. И я пишу ей: «Юля, хватит преступление готовить! Лучше борщ детям приготовь». А она не может остановиться. Все придумывает и придумывает новые преступления <...> Не жена, а какой-то аутлоу (человек вне закона. — NEWS.ru), — написал политик.

Ранее Навальный сказал, что его выпустили из штрафного изолятора (ШИЗО) всего на одну ночь. По его словам, в 22-й раз его отправили в камеру для нарушителей режима из-за отказа отдать правоохранителям письменные принадлежности и покинуть свою комнату. Он добавил, что в отношении него применили физическую силу. По словам политика, в течение одного дня это произошло четыре раза.

До этого Навальный пожаловался на то, что его в очередной раз отправили в штрафной изолятор на 12 суток. Тогда он оказался в ШИЗО в 21-й раз. Поводом для перевода послужило обращение тюремного прапорщика, согласно которому Навальный унизил его достоинство при получении матраса.