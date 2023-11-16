Адвокаты Навального попали в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил адвокатов Навального в реестр экстремистов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вадим Кобзев, Алексей Навальный, 2019 год

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла адвокатов политика Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства. В список попали Игорь Сергунин, Вадим Кобзев, а также Алексей Липцер. Ранее они были арестованы Басманным судом Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Им грозит от двух до шести лет лишения свободы.

В реестре указаны имена и фамилии адвокатов Навального, а также место и дата их рождения. Отмечается, что все они были внесены в национальный реестр физических лиц. Согласно законодательству, людям, включенным в данный список, запрещается взаимодействовать со средствами массовой информации, размещать различные сведения в Сети, а также организовывать публичные мероприятия. Кроме того, им запрещается пользоваться любыми финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Навальный, приговоренный к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме, ранее заявил, что он перестал получать письма от своей супруги Юлии. По его словам, администрация исправительной колонии № 6 перестала передавать ему сообщения из-за содержащихся в них признаков «приготовления к преступлению».