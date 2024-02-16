Кремль отреагировал на смерть Навального Песков: ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального в колонии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он также добавил, что российскому президенту Владимиру Путину доложили о случившемся. Кадры общения с представителем Кремля выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями и так далее. То есть уже каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется. <...> Президенту доложено, — сказал он журналистам.

Ранее о смерти осужденного оппозиционера в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. По данным судмедэкспертов, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Федеральная служба исполнения наказания России направляет комиссию в колонию «Полярный волк» в ХМАО, где скончался Алексей Навальный. Специалисты установят все обстоятельства его смерти.