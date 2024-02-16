ФСИН направит комиссию в колонию, где скончался Навальный

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба исполнения наказаний России направляет комиссию в колонию «Полярный волк» в ХМАО, где скончался Алексей Навальный, сообщает Telegram-канал «112». Специалисты установят все обстоятельства его смерти.

Ранее о смерти осужденного оппозиционера в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. По данным судмедэкспертов, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Навального. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он добавил, что российский лидер проинформирован о смерти политика.

Адвокат Леонид Соловьев не стал комментировать сообщения о смерти Навального. Он добавил, что в среду политика видели живым и здоровым, и уточнил, что сейчас идет разбирательство относительно смерти политика.

Тем временем после сообщения о смерти Навального перестал работать официальный сайт УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Именно там впервые появилось сообщение из исправительной колонии «Полярный волк».