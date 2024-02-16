Новость о смерти Навального «положила» сайт УФСИН Сайт УФСИН по ЯНАО перестал работать после сообщения о смерти Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Официальный сайт Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу перестал работать после публикации сообщения о смерти оппозиционера Алексея Навального. До этого ведомство распространило новость о том, что осужденный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» во время прогулки.

По данным пресс-службы УФСИН по ЯНАО, Навальный практически сразу потерял сознание. Медицинские работники колонии пытались оказать ему экстренную помощь, проведя все необходимые реанимационные мероприятия, и вызвали скорую бригаду. Однако прибывшие на место врачи констатировали смерть осужденного.

Сообщалось, что предварительной причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб. Федеральная служба исполнения наказаний России направляет комиссию в колонию «Полярный волк». Специалисты установят все обстоятельства смерти осужденного.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Навального. По его словам, президенту РФ Владимиру Путину доложили о случившемся.