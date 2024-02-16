«В среду все было нормально»: адвокат о ситуации с Навальным Адвокат Соловьев: Навального видели в среду живым и здоровым

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год

Адвокат Леонид Соловьев не прокомментировал сообщения о смерти оппозиционера Алексея Навального, сообщает «Новая газета». Он добавил, что в среду политика видели живым и здоровым.

По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально, — говорится в сообщении.

О том, что осужденный оппозиционер скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк», ранее сообщила пресс-служба Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки он потерял сознание.

Как сообщает ведомство, осужденный внезапно почувствовал себя плохо. Позднее телеканал RT со ссылкой на судмедэкспертов сообщил, что причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб. Отмечается, что медики пытались реанимировать Навального, но не смогли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального в колонии. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он также добавил, что Владимиру Путину доложили о случившемся.