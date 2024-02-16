Адвокат Леонид Соловьев не прокомментировал сообщения о смерти оппозиционера Алексея Навального, сообщает «Новая газета». Он добавил, что в среду политика видели живым и здоровым.
По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально, — говорится в сообщении.
О том, что осужденный оппозиционер скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк», ранее сообщила пресс-служба Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки он потерял сознание.
Как сообщает ведомство, осужденный внезапно почувствовал себя плохо. Позднее телеканал RT со ссылкой на судмедэкспертов сообщил, что причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб. Отмечается, что медики пытались реанимировать Навального, но не смогли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального в колонии. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он также добавил, что Владимиру Путину доложили о случившемся.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press
Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год
Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год
Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите