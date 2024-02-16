Стало известно о готовящемся заявлении Путина Кремлевский пул анонсировал заявление Путина по итогам встречи с рабочими

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин готовится выступить с заявлением, сообщает Telegram-канала RIA_Kremlinpool. По информации журналистов, сейчас глава государства общается с рабочими Завода роботов в Челябинске.

Путин прямо сейчас общается с рабочими. Будут заявления, — говорится в сообщении.

Ранее в Челябинске выключили заводские трубы к приезду президента России Владимира Путина. Жители города также сообщили о тщательной уборке снега в связи с визитом главы государства. По словам местных жителей, в городе также дежурит много сотрудников патрульной службы.

При этом в пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что никаких особых режимов по уборке города не вводилось. Представители администрации заявили, что улицы чистятся круглосуточно и два раза ведется отчет об объемах вывезенного снега.

Накануне Путин посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле Свердловской области. Российский лидер выразил благодарность сотрудникам предприятия за производство качественной техники, которая используется бойцами в ходе специальной военной операции на Украине. По словам главы государства, бригады УВЗ выезжают в зону СВО и работают там почти на линии соприкосновения, помогая военнослужащим и восстанавливая технику.